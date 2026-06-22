КНБ расследует дело о возможной взятке в Жамбылской области

В Комитете национальной безопасности РК подтвердили, что сотрудники проводят досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела земельных отношений Нуржана Ажибаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

О задержании стало известно после появления в соцсетях видеозаписей, снятых, предположительно, с верхнего этажа здания. На кадрах видно, как несколько человек проводят характерные процессуальные действия – одни фиксируют происходящее на камеру, другие что-то достают или складывают. У одного из участников на одежде заметна надпись «КНБ». Затем группа заходит внутрь помещения.

По неподтвержденной информации, речь может идти о взятке в размере 250 тысяч тенге. Однако в Комитете национальной безопасности детали дела не раскрывают.

В ответе на официальный запрос в КНБ только подтвердили, что по данному факту проводится досудебное расследование.

– Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, – сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно в Таразе вынесли приговоры по резонансным делам о взятках, в том числе в отношении бывшего чиновника областного акимата и экс-замначальника департамента полиции Жамбылской области.

Сенат РК одобрил введение уголовной ответственности за обещание дать взятку.

