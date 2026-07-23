КНБ проводит расследование в отношении ректора Западно-Казахстанского университета

В социальных сетях распространилась информация о задержании ректора Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Нурлана Сергалиева, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщил член общественного совета ЗКО, юрист Бауыржан Ахметжан на своей странице в социальной сети Facebook, руководитель университета был задержан по факту превышения должностных полномочий. По месту его работы прошли обыски.

По словам Б. Ахметжана, уголовное преследование осуществляет антикоррупционная служба департамента КНБ по ЗКО.

В связи с этим корреспондент Kazinform направил специальный запрос в Комитет национальной безопасности РК.

В ведомстве сообщили, что в отношении ректора действительно проводится досудебное расследование.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит, — говорится в официальном ответе.

Напомним, что Нурлан Сергалиев был назначен ректором Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова в 2022 году.