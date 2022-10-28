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Назначен ректор Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Октября 2022, 16:46
Назначен ректор Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования РК Сергалиев Нурлан Хабибуллович назначен председателем правления – ректором Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Вице-министр Куаныш Ергалиев представил коллективу руководителя высшего учебного заведения и пожелал ему успехов на посту ректора.

Нурлан Сергалиев в 1994 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. В этом же году он поступил в аспирантуру Всероссийского НИИ удобрений и агропочвоведения. По завершению аспирантуры в 1998 году начал свою трудовую деятельность старшим научным сотрудником в этом же НИИ.

В 1998-2000 годах работал старшим преподавателем кафедры агрохимии, почвоведения и земледелия Западно-Казахстанского аграрного университета.

В 2000-2002 годах занимал должности заместителя декана факультета агробизнеса и экологии и заместителя директора инженерно-технологического института Западно-Казахстанского государственного университета.

В 2002-2014 годах работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой, деканом, директором научно-исследовательского центра, проректором в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана.

В 2014-2017 годах являлся ректором Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

В 2017-2018 годах работал первым заместителем председателя правления-ректора – проректором по науке и международным связям в Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова.

С 2018 года по настоящее время занимал должность ректора и и.о. ректора в Западно-Казахстанском государственном университете имени М. Утемисова.

Фото: zhaikpress.kz


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