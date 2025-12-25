РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:01, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    КНБ подтвердил задержание сотрудников прокуратуры по области Жетысу

    В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили информацию о задержании сотрудников управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по области Жетысу, передает корреспордент агентства Kazinform.

    КНБ
    Фото: Северо-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

    Как сообщили в КНБ, по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

    Ранее в социальных сетях, в том числе в мессенджере Telegram, появилась информация о задержании и водворении под стражу сотрудников указанного ведомства накануне празднования Дня Независимости.

    Также сообщалось, что в орбиту следственных мероприятий могли попасть сотрудники ЛРС Алматинской области.

    Официальные органы иных подробностей по делу на данный момент не раскрывают.

    Ранее сообщалось, что КНБ подтвердил информацию о задержании полицейских в Жетысу по подозрению в получении взятки.

    Теги:
    Регионы Область Жетысу КНБ Задержания
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают