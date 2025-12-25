КНБ подтвердил задержание сотрудников прокуратуры по области Жетысу

Как сообщили в КНБ, по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее в социальных сетях, в том числе в мессенджере Telegram, появилась информация о задержании и водворении под стражу сотрудников указанного ведомства накануне празднования Дня Независимости.

Также сообщалось, что в орбиту следственных мероприятий могли попасть сотрудники ЛРС Алматинской области.

Официальные органы иных подробностей по делу на данный момент не раскрывают.

Ранее сообщалось, что КНБ подтвердил информацию о задержании полицейских в Жетысу по подозрению в получении взятки.