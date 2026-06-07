КНБ подтвердил задержание главы уголовной коллегии суда ВКО

В Комитете национальной безопасности подтвердили информацию о задержании председателя судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда Адиля Бакина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее сведения о задержании судьи появились в социальных сетях. В публикациях утверждалось, что процессуальные действия в отношении главы судебной коллегии проводят сотрудники КНБ.

В связи с этим корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в Комитет национальной безопасности.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит, — говорится в ответе руководителя подразделения КНБ О. Бектенова.

Таким образом, в КНБ подтвердили факт проведения досудебного расследования, однако подробности уголовного дела, основания задержания и процессуальный статус фигуранта пока не раскрываются.

Другие обстоятельства дела станут известны после завершения необходимых следственных мероприятий либо официальных заявлений правоохранительных органов.

В социальных сетях же утверждают, что высокопоставленный судья задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов, за смягчение наказания по одному из дел.

Ранее сообщалось, что в Таразе вынесли приговор по делу о взятке в отношении бывшего руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области.