    КНБ подтвердил задержание главы судмедэкспертизы в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане задержан руководитель службы судебно-медицинской экспертизы. Его подозревают в получении взятки от родственников покойного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По предварительной информации, сумма незаконного вознаграждения составила 200 тысяч тенге. Как предполагается, деньги были переданы за то, чтобы не проводить вскрытие тела умершего и быстрее выдать тело родственникам для захоронения.

    По данным источников, передача денег проходила под контролем правоохранительных органов. Сразу же после получения средств подозреваемого задержали сотрудники силовых структур.

    Информацию о проведении расследования подтвердили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

    — Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщили в ведомстве.

    Другие обстоятельства дела в интересах следствия не раскрываются.

    Напомним, ранее сообщалось, что КНБ дал официальный комментарий по делу в отношении председателя следственного суда Актау Берика Утеева.

    Айгерим Коппаева
