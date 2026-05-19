КНБ подтвердил расследование в отношении председателя следственного суда Актау

КНБ дал официальный комментарий по делу председателя следственного суда Актау Берика Утеева.

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит, — говорится в официальном ответе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что местный департамент КНБ при содействии службы внутренней безопасности Верховного суда зарегистрировал уголовное дело в отношении председателя специализированного следственного суда Берика Утеева.

В социальных сетях высказываются предположения, что Утеев незаконно санкционировал проведение негласных следственных действий в отношении одного человека по личным мотивам. Также сообщается, что Берик Утеев не был арестован и в настоящее время находится на больничном.

Отметим, что Берик Утеев был назначен председателем специализированного следственного суда Актау 26 июня 2023 года. Его трудовая деятельность тесно связана с правоохранительными органами. После окончания Академии государственного управления при Президенте по специальности «магистр права» он работал в департаменте по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями (финансовая полиция). Позже занимал должность офицера оперативного управления Антикоррупционной службы по Атырауской области.

В судебную систему пришел в 2020 году, начав работу в Мунайлинском районе Мангистауской области.