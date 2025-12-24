КНБ обновил требования к телекоммуникационному оборудованию для проведения спецмероприятий

Соответствующий приказ председателя КНБ от 15 декабря 2025 года вносит изменения в документ, действующий с 2021 года.

В частности, обновлено название технического регламента — теперь он охватывает не только оперативно-розыскные, но и контрразведывательные мероприятия, а также уточняет требования к работе с данными как абонентов, так и пользователей услуг связи.

Согласно приложению к приказу, требования технического регламента распространяются на телекоммуникационное оборудование, классифицируемое по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В том числе это касается аппаратуры для передачи или приема голоса, изображения и других данных в проводных и беспроводных сетях связи.

Речь идет о коммутационном оборудовании:

• сетей фиксированной телефонной связи;

• сетей сотовой, спутниковой и другой подвижной телефонной связи;

• сетей передачи данных фиксированной связи, обеспечивающих доступ в интернет; • сетей передачи данных сотовой и другой подвижной связи, обеспечивающих доступ в интернет.



При этом подчеркивается, что такое оборудование не предназначено для обработки, хранения или использования информации, содержащей государственные секреты.



Критерием идентификации коммутационного оборудования по функциональному назначению является коммутация электромагнитных или оптических сигналов при соединении абонентов для передачи телефонных, голосовых, текстовых, графических, аудио- и видеосообщений.

В документе также определены риски, которые могут негативно повлиять на проведение оперативно-розыскных мероприятий и работу с данными абонентов. К ним отнесены ограничение или отсутствие технических возможностей для таких мероприятий, несанкционированный доступ к соответствующим средствам, а также их использование в преступных и противоправных целях.

Обновленный технический регламент устанавливает требования к обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбору и хранению служебной информации об абонентах, а также защите соответствующих средств от несанкционированного доступа.

Приказ вступит в силу с 24 декабря 2026 года.