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КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Туркестанской области: изъято 200 кг наркотиков

Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2023, 09:24
КНБ ликвидировал крупную нарколабораторию в Туркестанской области: изъято 200 кг наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности ликвидировал крупную лабораторию по производству психотропных веществ в Турскестанской области. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества «альфа-PVP передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков – 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование», - сообщили в пресс-службе Комитета.

По информации КНБ, в процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области.

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«Нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0.4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества «альфа-PVP», - добавили в пресс-службе.

По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования.

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Туркестанская область   КНБ   Борьба с наркотиками  
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