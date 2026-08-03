КНБ Казахстана пресек контрабанду наркотиков, оружия и товаров на 3,9 млрд тенге

Пограничная служба КНБ подвела итоги работы за июль 2026 года, передает Kazinform.

Во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4 975 нарушителей законодательства в пограничном пространстве, из которых 4 346 являются иностранными гражданами.

За месяц предотвращено 2 476 попыток незаконного перемещения через государственную границу товаров и грузов общей стоимостью свыше 3,9 млрд тенге.

Среди выявленных нарушений — 39 фактов незаконного оборота наркотиков, 88 фактов перемещения оружия и боеприпасов, 1 808 фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов объемом более 150 тонн, 392 случая перемещения товаров народного потребления на сумму свыше 1,3 млрд тенге и 149 фактов незаконного перемещения валюты на сумму более 2,1 млрд тенге.

Кроме того, в акватории Каспийского моря пресечены 34 факта браконьерства. Из незаконного оборота изъято 24,6 километра браконьерских сетей и 103 экземпляра осетровых рыб общим весом 580 килограммов. Предотвращенный ущерб оценивается более чем в 251 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба возбудила 63 уголовных дела. Также в производстве находятся 4 295 административных дел, по которым наложены штрафы на общую сумму свыше 38 млн тенге. Материалы по остальным выявленным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 7 июля в пунктах пропуска страны выявлены факты перемещения незадекларированной наличности на общую сумму свыше 636 млн тенге.



