КНБ изъял наркотики на 17 млрд тенге с начала 2024 года

С начала 2024 года КНБ проведено 96 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 23 совместнос компетентными органами иностранных государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- С начала 2024 года КНБ проведено 96 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 23 совместнос компетентными органами иностранных государств. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,6 тонн сырья маковой соломы и 13,6 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается почти в 17 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 5 млн разовых доз, - говорится в сообщении.

По данным фактам КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев.

Наряду с этим, Пограничной службой КНБ на путях международного сообщения было пресечено более 200 попыток провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 790 кг наркотических средств и психотропных веществ.