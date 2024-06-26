РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    КНБ изъял наркотики на 17 млрд тенге с начала 2024 года

    наркотики таблетки есірткі
    Фото: Kazinform

    С начала 2024 года КНБ проведено 96 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 23 совместнос компетентными органами иностранных государств, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    - С начала 2024 года КНБ проведено 96 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 23 совместнос компетентными органами иностранных государств. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,6 тонн сырья маковой соломы и 13,6 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается почти в 17 млрд тенге, а не допущенный в оборот объем составляет порядка 5 млн разовых доз, - говорится в сообщении.

    По данным фактам КНБ проводятся досудебные расследования в отношении 54 граждан Казахстана и иностранцев.

    Наряду с этим, Пограничной службой КНБ на путях международного сообщения было пресечено более 200 попыток провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 790 кг наркотических средств и психотропных веществ.

     

    Теги:
    Синтетические наркотики Наркотики Борьба с наркотиками КНБ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!