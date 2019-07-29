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КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию в Мангистауской области

29 Июля 2019, 15:03
КНБ и МВД проводят масштабную спецоперацию в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 29 июля подразделениями Комитета национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК начата масштабная специальная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Во исполнение поручения Главы государства правоохранительными органами принимается комплекс мер по снижению уровня преступности, обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

В рамках этих мер, сегодня, члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел.

«Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется», - говорится в сообщении.

Отмечается, об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности.


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