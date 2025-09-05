КМГ открывает новые горизонты для рабочих профессий и молодых кадров

В торжественной обстановке 270 работников дочерних предприятий КМГ получили сертификаты о завершении модульного обучения. В мероприятии приняли участие руководство национальной компании, ветераны отрасли, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители Министерства энергетики.

Фото: КазМунайГаз

Программа повышения квалификации «КМГ Кәсіп» была запущена КазМунайГазом в рамках Года рабочих профессий. Она направлена на развитие профессиональных и личностных компетенций сотрудников, укрепление корпоративной культуры и повышение эффективности производственных процессов.

В целом, программа охватила 12 рабочих профессий и включала такие направления, как основы командного лидерства (с международной сертификацией NCCER), бережливое производство, культура безопасности, цифровая и финансовая грамотность, экономика нефтегазовой отрасли, профессиональная ориентация, основы здоровья и благополучия работника, управление стрессом в критических ситуациях.

Фото: КазМунайГаз

Также в преддверии профессионального праздника участникам программы вручили и памятные значки «Года рабочих профессий».

— КМГ продолжает развивать систему подготовки и повышения квалификации кадров, уделяя особое внимание рабочим профессиям и новым востребованным специальностям. Кроме того, активно привлекаются молодые кадры в отрасль. Создаются широкие возможности для профессионального обучения, повышения квалификации, участия в стажировках и обмена опытом. Программа модульного обучения будет продолжена в группе компаний КМГ, — отметил председатель Правления КМГ Асхат Хасенов.