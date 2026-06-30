Ключи от квартир вручили журналистам в честь профессионального праздника в СКО

В Северо-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников средств массовой информации. Праздничная встреча объединила представителей региональных и республиканских СМИ, ветеранов журналистики, работников телевидения, печатных изданий и интернет-порталов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области.

С профессиональным праздником журналистское сообщество региона поздравил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.

— Сегодня перед отечественными средствами массовой информации стоят важные задачи по укреплению общественного согласия, продвижению общенациональных ценностей и формированию высокой культуры общественного диалога. В эпоху стремительного развития цифровых технологий, социальных сетей и искусственного интеллекта, на журналистское сообщество возлагается особая миссия — обеспечивать население оперативной, качественной и достоверной информацией, профессиональной аналитикой и проверенными фактами. Именно профессиональная журналистика должна оставаться надежным ориентиром в информационном пространстве, способствовать укреплению доверия, общественного согласия и единства. Благодарю вас за преданность профессии, принципиальность, ответственность и любовь к своему делу, — отметил глава региона.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Глава государства неоднократно отмечал особую роль средств массовой информации в укреплении общественного диалога, продвижении принципов открытого государства и повышении гражданской ответственности. Именно журналисты ежедневно доносят до населения достоверную информацию, поднимают актуальные вопросы и вносят значимый вклад в развитие общества.

В рамках торжественного мероприятия в праздничной обстановке были отмечены 59 представителей информационной сферы. Лучшим работникам СМИ вручили государственные награды, ведомственные знаки отличия, почетные грамоты, благодарственные письма и памятные статуэтки.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Указом Президента за значительный вклад в развитие журналистики орденом «Парасат» награжден директор газеты «Северный Казахстан» Иван Моор. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечена собственный корреспондент телеканала «КТК» Инна Литвиненко.

Также ведомственной медалью Министерства культуры и информации Республики Казахстан «Еңбек ардагері» награждена основатель и ветеран газеты «Есіл өңірі» Шолпан Салыкова.

Нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» отмечены директор телеканала «МТРК» Ерлан Токшалык, старший режиссер творческой службы по подготовке телепрограмм телеканала «Қызылжар» Ирина Купина и собственный корреспондент телеканала «Хабар24» Айдарбек Балгабеков.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Особым событием праздника стало вручение ключей от новых квартир. От имени Главы государства ключи от квартиры были вручены заведующему отделом экономики газеты «Солтүстік Қазақстан» Диасу Аягану. Также ключи от новой квартиры получил ведущий дизайнер по компьютерной графике телеканала «Қызылжар» Тимур Рахматулин.

— Сегодня в СМИ много и правды, и неправды. Поэтому большая роль и ответственность лежит на тех, кто говорит правду. Глава государства этому вопросу уделяет особое внимание и ежегодно поддерживает представителей средств массовой информации. В этом году Глава государства вручил нашим коллегам 66 квартир. Мы чувствуем эту поддержку. Также мы чувствуем поддержку и в регионе — благодаря акиму области. Это дает нам вдохновение, силы и желание двигаться вперед, — поделился Диас Аяган.

В ходе мероприятия также были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Министра культуры и информации, Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области, а также памятные статуэтки за вклад в развитие информационной сферы региона.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Отдельное поздравление было адресовано коллективу газеты «Сельская новь» Жамбылского района в связи с 55-летним юбилеем издания и многолетним вкладом в развитие региональной журналистики.

Также значимым событием накануне профессионального праздника стало признание труда североказахстанского журналиста на республиканском уровне. В Акорде Президент Республики Казахстан наградил известного журналиста Омира Ескали орденом «Құрмет». Он более 50 лет трудится в сфере средств массовой информации и сегодня возглавляет общественно-политический отдел газеты Soltustik Qazaqstan.