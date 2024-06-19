Ключи от квартир получили 63 семьи-очередника в Кокшетау

63 семьи города Кокшетау, стоящие долгие годы в очереди на жилье как социально-уязвимые слои населения, получили долгожданные ключи от новых квартир в Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

В числе получивших новые квартиры 43 многодетные семьи и 20 детей-сирот.

Фото: акимат Акмолинской области

28-летняя Марина Мариловцева стояла в очереди на жилье как сирота 13 лет. Так получилось, что во время родов ее мама умерла, и девочку воспитывала тетя, которая и стала второй матерью для малышки. Правда, условия для проживания были не очень хорошие: тетя живет в неблагоустроенном частном доме.

— Очень тяжело без собственного жилья. Но вот настал радостный момент. Честно сказать, не верила, что он придет. Сначала была в очереди приблизительно 1500-й, потом все ближе и ближе, — поделилась счастливая девушка.

Фото: акимат Акмолинской области

— Ей было очень тяжело, ведь у Марины есть заболевания — рак головного мозга и вторичные судороги. Сегодня я рада за нее до слез! Спасибо и Президенту, и акимату, — добавила тетя девушки Зоя Петровна.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил кокшетауцев с новосельем и вручил заветные ключи.

Фото: акимат Акмолинской области

— Обретение своего жилья — это большой праздник для каждой семьи, для каждого человека. Президент страны уделяет особое внимание реализации социальных проектов, направленных, в первую очередь, на рост благосостояния и повышение качества жизни граждан. Одним из важных направлений является обеспечение жильем. И сегодняшнее событие — это конкретная мера по реализации государственной политики, направленной на повышение качества жизни казахстанцев, — отметил глава области.

Фото: акимат Акмолинской области

Как добавил М. Ахметжанов, в регионе все еще сохраняется большая очередность для категории социально-уязвимых слоев населения. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов на 659 квартир, а также три дома на 115 квартир.

Фото: акимат Акмолинской области

Между тем, в области с прошлого года применяют новый механизм по выкупу уже готовых квартир. Для очередников выкупаются квартиры первичного рынка с определенным классом комфортности.

— Мы затратили около 16 млрд тенге, и самая главная особенность — эти квартиры люди могут потом приватизировать или выкупить по остаточной стоимости, — добавил аким.

Всего в текущем году планируется вручить порядка 840 квартир для категории социально уязвимых слоев населения, в том числе более 500 — в областном центре.

Фото: акимат Акмолинской области

Как добавили в пресс-службе акимата региона, в области набирает обороты строительство новых жилых домов. Только за последние годы в жилищное строительство региона инвестировано свыше 200 млрд тенге, сдано около 2 млн кв. м жилья. В результате около 12 тысяч акмолинских семей решили свои жилищные вопросы.