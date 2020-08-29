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Ключи от социальных квартир вручил аким столицы

29 Августа 2020 16:02
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Ключи от социальных квартир вручил аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня Конституции в Нур-Султане вручили ключи от социальных квартир, построенных по госпрограмме «Нурлы жер». В новом ЖК 250 квартир. Они распределены среди вкладчиков Жилстройсбербанка и очередников (социально уязвимые слои населения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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«Сегодня для нас всех знаменательный день. В преддверии 25-летия нашего Основного закона – Дня Конституции – вы получаете ключи от своих квартир. В сфере строительства очень важно строить доступное жилье. По госпрограмме «Нурлы жер», которую утвердил Елбасы, тысячи семей ежегодно получают свое долгожданное жилье.


По поручению Президента в текущем году объем строительства доступного жилья увеличен втрое, это свыше 8 тыс. квартир: арендное жилье без права выкупа и вкладчики Жилстройсбербанка, которые тоже из числа очередников. Квартиры распределяем согласно очереди. Соцжилье предназначено для социально уязвимой категории, это мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты, неполные семьи, пенсионеры, участники ВОВ, многодетные и т.д. В конце следующей недели сдадим еще тысячу соцквартир.


Кроме того, совместно с «Казахстанской ипотечной компанией» расширили категорию получателей доступного жилья. По данной программе на квартиры могут претендовать соцработники, медработники, учителя, полицейские, деятели культуры и спорта. Отдельная благодарность нашим строителям, которые работают, несмотря на жару, дожди и морозы. Это и есть общая работа. Желаю каждому из вас благополучия, здоровья и успехов. С новосельем!» - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.


Председатель правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова отметила, что за 8 месяцев текущего года 5 тыс. вкладчиков банка получили свое жилье, «поздравляю новоселов, желаю здоровья и счастья в ваших новых домах, выражаю благодарность акимату за активное сотрудничество».


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#Нур-Султан   #Жилье  
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