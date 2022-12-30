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Ключи от новых квартир получили жители Аксу

30 Декабря 2022, 15:47
Ключи от новых квартир получили жители Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В числе новоселов представители социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказал на своей Instagram-странице аким города Нурлан Дюсимбинов, в канун Нового года он вручил ключи от нового многоэтажного дома по улице Строителей, 49.

Дом построен по государственной программе «Нұрлы жер» по направлению арендное жилье без права выкупа для социально уязвимых слоев населения.

По информации акимата города, в доме 80 квартир, которые предоставлены нуждающимся гражданам, состоящим в очереди на получение жилья:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 16 квартир;

- социально уязвимые слои населения (пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов) – 50 квартир;

- многодетные семьи – 14 трехкомнатных квартир.


Фото: pavlodarnews.kz



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