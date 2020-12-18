Ключи от новых квартир получили костанайцы

ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан жители города Житикара Житикаринского района получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайской области.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи новоселам дома в 4 микрорайоне города Житикары.



Пятиэтажный 80-квартирный дом построен в текущем году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости».

При строительстве дома было трудоустроено 121 человек, из которых 68 человек были трудоустроены через Центр занятости населения, а доля местного содержания при строительстве дома составила 96,6%.

Новоселы с большой радостью и, не скрывая эмоций, принимали ключи от главы региона.

«Сегодня для нас очень знаменательный, долгожданный день, который, наверняка, запомнится на всю жизнь. Тем более, ключи от собственного жилья мы получили в День Независимости Республики Казахстан. Это приятный подарок, который делает нам государство», - сказала многодетная мама Айслу Актаева.

Айслу Актаева получила ключи от 3-х комнатной квартиры, где теперь будет воспитывать четверых детей. Ранее семья проживала на съемной квартире.

Также сегодня новоселами стали жители с. Федоровка Федоровского района и с. Денисовка Денисовского района.

В текущем году в с. Федоровка построены 4-х и 24-х квартирные жилые дома. В день праздника еще 28 семьям из категорий многодетных, социально-уязвимых и детей-сирот, состоящих в очереди были вручены ключи.

А в селе Денисовка построен 20-квартирный дом, ключи, от квартир которого также вручили многодетным семьям, детям-сиротам, врачам, работникам социальной сферы и очередникам.

На сегодняшний день в рамках государственных программ, в Костанайской области введено в эксплуатацию 328,3 тыс. квадратных метров жилья – это более 3-х тысяч квартир. До конца года будет введено еще 51 тыс. квадратных метров.

Вместе с тем, будут улучшены жилищные условия порядка 850 малообеспеченных семей и нуждающихся очередников.