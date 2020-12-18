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Ключи от новых квартир получили костанайцы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Декабря 2020, 02:15
Ключи от новых квартир получили костанайцы

ЖИТИКАРА. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан жители города Житикара Житикаринского района получили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайской области.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи новоселам дома в 4 микрорайоне города Житикары.

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Пятиэтажный 80-квартирный дом построен в текущем году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости».

При строительстве дома было трудоустроено 121 человек, из которых 68 человек были трудоустроены через Центр занятости населения, а доля местного содержания при строительстве дома составила 96,6%.

Новоселы с большой радостью и, не скрывая эмоций, принимали ключи от главы региона.

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«Сегодня для нас очень знаменательный, долгожданный день, который, наверняка, запомнится на всю жизнь. Тем более, ключи от собственного жилья мы получили в День Независимости Республики Казахстан. Это приятный подарок, который делает нам государство», - сказала многодетная мама Айслу Актаева.

Айслу Актаева получила ключи от 3-х комнатной квартиры, где теперь будет воспитывать четверых детей. Ранее семья проживала на съемной квартире.

Также сегодня новоселами стали жители с. Федоровка Федоровского района и с. Денисовка Денисовского района.

В текущем году в с. Федоровка построены 4-х и 24-х квартирные жилые дома. В день праздника еще 28 семьям из категорий многодетных, социально-уязвимых и детей-сирот, состоящих в очереди были вручены ключи.

А в селе Денисовка построен 20-квартирный дом, ключи, от квартир которого также вручили многодетным семьям, детям-сиротам, врачам, работникам социальной сферы и очередникам.

На сегодняшний день в рамках государственных программ, в Костанайской области введено в эксплуатацию 328,3 тыс. квадратных метров жилья – это более 3-х тысяч квартир. До конца года будет введено еще 51 тыс. квадратных метров.

Вместе с тем, будут улучшены жилищные условия порядка 850 малообеспеченных семей и нуждающихся очередников.

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Костанайская область   Жилье   День Независимости   Общество  
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