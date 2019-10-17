Ключи от новых квартир из рук акима получили многодетные семьи в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 40 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новое жилье им было предоставлено в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Алатауском районе в микрорайоне Саялы.
Ключи от новых трехкомнатных квартир многодетным матерям в торжественной обстановке вручил аким города Бакытжан Сагинтаев в здании центра «Бақытты отбасы Алатау».
«Это большое и радостное событие для нас всех. Желаю всем вашим семьям благополучия, здоровья и счастья», - поздравил алматинок аким города.
В целом, по информации Управления жилищной политики города Алматы, на сегодняшний день на учете нуждающихся в жилье состоят 24 900 граждан, из них 1847 многодетных семей.
За последние три года с момента реализации программы «Нұрлы жер» распределено среди нуждающихся свыше 9 000 квартир, из них порядка 700 квартир распределены многодетным семьям.
Кроме того, по городской программе «Бақытты отбасы» многодетными семьями приобретено 284 квартир.
По республиканской программе «Бақытты отбасы» в настоящее время положительное решение в банке получил 201 очередник МИО, из них выдано займов – 62, в том числе многодетным семьям – 28, неполным семьям – 28, семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 6.
«Спасибо нашему Елбасы за то, что поддерживает многодетных матерей. Мы ждали этого события уже 10 лет, и вот, наконец, этот день настал. Всей семьей очень рады. До этого жили в квартирах и у своих родственников», - сказала мать восьмерых детей, обладательница «Алтын алқа» Анар Ошакбаева.
Добавим, что на сегодня в рамках программы из коммунально-жилищного фонда с начала года в мегаполисе было распределено 100 новых квартир, до конца декабря также будут вручены ключи от 60 квартир.
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