Ключи от новых квартир из рук акима получили многодетные семьи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 40 многодетных семей получили ключи от новых квартир в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое жилье им было предоставлено в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Алатауском районе в микрорайоне Саялы.

Ключи от новых трехкомнатных квартир многодетным матерям в торжественной обстановке вручил аким города Бакытжан Сагинтаев в здании центра «Бақытты отбасы Алатау».

«Это большое и радостное событие для нас всех. Желаю всем вашим семьям благополучия, здоровья и счастья», - поздравил алматинок аким города.

В целом, по информации Управления жилищной политики города Алматы, на сегодняшний день на учете нуждающихся в жилье состоят 24 900 граждан, из них 1847 многодетных семей.

За последние три года с момента реализации программы «Нұрлы жер» распределено среди нуждающихся свыше 9 000 квартир, из них порядка 700 квартир распределены многодетным семьям.

Кроме того, по городской программе «Бақытты отбасы» многодетными семьями приобретено 284 квартир.

По республиканской программе «Бақытты отбасы» в настоящее время положительное решение в банке получил 201 очередник МИО, из них выдано займов – 62, в том числе многодетным семьям – 28, неполным семьям – 28, семьям, воспитывающим детей-инвалидов – 6.

«Спасибо нашему Елбасы за то, что поддерживает многодетных матерей. Мы ждали этого события уже 10 лет, и вот, наконец, этот день настал. Всей семьей очень рады. До этого жили в квартирах и у своих родственников», - сказала мать восьмерых детей, обладательница «Алтын алқа» Анар Ошакбаева.

Добавим, что на сегодня в рамках программы из коммунально-жилищного фонда с начала года в мегаполисе было распределено 100 новых квартир, до конца декабря также будут вручены ключи от 60 квартир.







