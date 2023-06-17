Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области

КОБДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в посёлке Кобда Кобдинского района Актюбинской области состоялось долгожданное событие: 30 семей, пострадавших от паводка, справляют новоселье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вручил счастливым новоселам ключи от домов.

«Текущий год начался для кобдинцев с тяжелого испытания. Впервые за 30 лет в село пришла большая вода. Мы предприняли все меры, чтобы минимизировать последствия паводков. Наше единство помогло преодолеть трудности. Благодаря поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте было начато строительство, а уже сегодня вы переезжаете в свои новые дома. В очередной раз мы продемонстрировали нашу солидарность. Если мы будем друг друга так поддерживать, наша страна будет стабильно развиваться. Это лишь начало, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству, озеленению территорий, со временем тут будет целый жилой массив», - отметил глава региона.

Ералы Тугжанов выразил свою признательность компаниям «Иншаб», ТОО «Альянс Б-2», «AiserStroyService», «SK СТАР МОНТАЖ» и «Бабек Курылыс», свыше 200 рабочим, которые в сжатые сроки сдали дома в эксплуатацию.

Работы на строительных площадках в новом жилом массиве п. Кобда велись круглосуточно. К ж/м Жанаконыс подведена вся инфраструктура: дома газифицированы, имеются питьевая вода, электричество.

Аким области осмотрел дома площадью 100 квадратных метров каждый. Жилье построено по единому проекту, фасады облицованы кирпичом. Новоселам дома передали уже в чистовой отделке. Контроль за ходом строительства вели хозяева домов, работы производили с учётом их пожеланий.

«Вы обещали, что ни один пострадавший не останется без внимания и все будут обеспечены жильем. Обещание своё вы сдержали. Не прошло и трёх месяцев как мы получили жилье. Большое спасибо за поддержку», - поблагодарил акима области Жанабай Алдрабеков.

Дом для его семьи построил казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов.

Напомним, в ходе посещения села Кобда Кобдинского района он встретился с жителями, пострадавшими в результате весеннего паводка и сообщил, что в качестве поддержки построит дом для одной семьи.

Глава семейства Жанабай поблагодарил акима области за оперативное решение всех вопросов, связанных с устранением последствий стихии.

Напомним, в ходе паводков в п. Кобда талыми водами были подтоплены 79 домов, 22 дворовые территории.

По данным оценочной комиссии, 30 домов не подлежали восстановлению.