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Ключи от квартиры вручили ветерану ВОВ в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Мая 2020, 10:09
Ключи от квартиры вручили ветерану ВОВ в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Ветерану Великой Отечественной войны Жумагулову Рысмету вручили ключи от 2-комнатной квартиры в 1 микрорайоне города Ленгер. Заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев, аким района Бауыржан Омарбеков и председатель районного Совета ветеранов Атирхан Шынгысбаев поздравили фронтовика с новосельем и вручили ему специальные подарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Ранее 99-летний ветеран проживал а частном доме в городе Ленгер. У него большая и дружная семья, вместе с супругой воспитали четырех сыновей и пятерых дочерей. В свою очередь, ветеран Великой Отечественной отметил, что такая забота дорогого стоит, а также выразил благодарность руководству региона за новую квартиру.

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам, проживающим на сегодня в Туркестанской области установлено: 40 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - один млн. тенге, 8251 труженикам тыла и вдовам погибших воин – 30 000 тенге, 2 жителям блокадного Ленинграда – 60 000 тенге.

Единовременную помощь получат 8293 человек, общая сумма помощи составляет 287,8 млн. тенге. Из них в апреле выплачено 5826 людям 170990 тыс. тенге. Работа продолжается.

Также в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от имени акима области 40 участникам войны будут вручены адресаты и подарки.

Вместе с тем, все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. К примеру, они получают льготное жилье, имеют послабление по налогообложению, бесплатно проходят медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Для проведения оздоровительных мер в результате формирования социальных карт на ветеранов войны со стороны сферы здравоохранения 33 ветеранам оказаны медицинские услуги на дому, 38 ветеранов прошли диспансеризацию.

Издан 2-ой том сборника документов по списку награжденных медалью «Ұлы Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін». Кроме того, готовится фотоальбом «Казахстанцы на фронте Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», посвященный 75-летию Великой Отечественной войны.

Конкурс военно-патриотической песни «Кестелі орамал» среди школьников области прошел в онлайн режиме. В данном конкурсе приняли участие 557 учащихся.

В феврале-апреле организован среди молодежи творческий конкурс по написанию эссе на тему «Мой папа (дедушка, бабушка, мама) фронтовик!», в которых приняли участие 1752 учащихся. Открытые уроки, воспитательные часы проводятся в онлайн режиме и по WhatsApp .

Ежегодно в области осуществляется мониторинг на техническое состояние исторических и культурных памятников. Проводятся соответствующие работы по ремонту и благоустройства. В области имеются 208 памятников, 3 надгробных плит, 178 мемориалов, монументов, комплексов, 29 обелисков. На сегодняшний день, из них 54 приведены в порядок, 23-ведутся ремонтные работы. В области 379 улицам, 67 школам даны имена Героев Советского Союза.

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