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Ключи от квартир вручили многодетным семьям в Балхаше

9 Февраля 2023, 11:56
Ключи от квартир вручили многодетным семьям в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше шесть многодетных семей из числа очередников получили квартиры. Новое жилье было выдано по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от арендных квартир новоселам вручил аким города Кайрат Камзин. Он пожелал большим семьям уюта и тепла, взаимного уважения и понимания.

Четыре очередника будут справлять новоселье в двухэтажных таунхаусах на станции Балхаш-1. Еще две квартиры выдали в микрорайоне Конырат. Жилье в чистовой отделке.

Асель Шынбаева с супругом воспитывают пятерых детей. Свою квартиру хотели давно, но не было возможности купить.

«Понадеялась на чудо и встала в очередь. И вот такая неожиданность. Дети особенно обрадовались квартире. Мы раньше все время снимали, это тяжело. Во-первых, дорого, а во-вторых, хозяева жилья не всегда были рады многодетной семье. Теперь свой угол, да еще все рядом: школа, магазины, остановка», – сказала Асель Шынбаева.

В Балхаше в очереди на получение жилья от государства стоят 2063 человека, из них 201 многодетная семья.



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