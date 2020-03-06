Ключи от квартир вручили госслужащим в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного женского дня 15 женщин-госслужащих получили служебное жилье. Ключи от новых квартир женщинам вручил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
В этот день новоселами стали представители разных профессий - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, врачи, учителя, работники социальной сферы, культуры, малообеспеченные семьи.
Глава региона поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал им благополучия, счастья и успехов в работе.
«В Туркестанской области накануне каждого праздника стало доброй традицией вводить в эксплуатацию новые объекты, вручать ключи от квартир. Благодаря заботе государства многие семьи отметят новоселье. Мы благодарны вам, переехав в новый областной центр вы вносите большой вклад в процветание региона. По этому случаю хочу пожелать вам счастья, благополучия, удачи и достижения всех поставленных целей», - сказал У.Шукеев.
Вместе с тем, аким области отметил, что в связи с ростом численности населения в городе Туркестан, государство уделяет особое внимание вопросам обеспечения населения жильем. Также Умирзак Естаевич побывал в гостях у хозяев новых квартир, где его угостили чаем с домашними сладостями.
Стоит отметить, в рамках государственной программы в микрорайоне «Отырар» сдали в эксплуатацию шесть пяти этажных жилых домов на 336 квартир. До конца текущего года в городе планируется завершить строительство еще 24-х семи этажных жилых домов на 1452 квартир.
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