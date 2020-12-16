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Ключи от квартир получили очередники Кордайского района Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
16 Декабря 2020, 06:27
Ключи от квартир получили очередники Кордайского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Независимости жители Жамбылской области стали счастливыми новоселами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Каракемер Кордайского района очередникам вручили ключи от новых домов. С новосельем сельчан поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Как отметили в пресс-службе главы региона, в этот день ключи от квартир коттеджного типа с приусадебными участками получили двадцать семей. Среди них многодетные матери, врачи, учителя, работники бюджетной сферы и другие.

photo Бердибек Сапарбаев побывал в некоторых домах, поздравил новоселов и вручил им подарки.

«Наша главная задача - улучшение благосостояния народа, в том числе и жителей Кордайского района. В истории района подобного не было. Задействовано около 400 проектов, открыты 4,5 тысячи новых рабочих мест, государством выделено 35 миллиардов тенге. И если, к примеру, к началу года обеспеченность жителей газом составляла 47 процентов, то до конца года доведем этот показатель до 95 процентов», - отметил Бердибек Сапарбаев.

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Работа в этом направлении будет продолжена и дальше, подчеркнул глава региона.

«Мой супруг Адиль работает преподавателем по начальной военной подготовке, у нас шестеро детей. Мы жили то в арендных квартирах, то у родителей. Новой квартире мы, конечно, рады. Просторная площадь, современная ванная комната. Есть участок, где весной обязательно будем работать. Сегодня поздравить приехала моя 86-летняя мама, братья, родственники. Спасибо государству за столь щедрый подарок ко Дню Независимости», - не скрывает радости многодетная мать Самал Алиева.

Все построенные дома уже подключены к инженерным сетям. В новых квартирах будут проживать многодетные и малоимущие семьи. Шесть квартир как служебное жилье получили молодые врачи, учителя, участковый инспектор села.

По словам руководителя районного отдела строительства Елдоса Мендекеева, в районном центре строятся еще четыре многоэтажных дома. Они будут сданы в эксплуатацию до конца года.


Жамбылская область   Жилье   Регионы Казахстана   День Независимости  
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