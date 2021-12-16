Ключи от квартир получили более 200 семей в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ко дню Независимости сдают квартиры, открывают новые социально-важные объекты. В Аксуском, Коксуском, Карасайском, Балхашском районах счастливыми обладателями квадратных метров стали более 150 семей. Еще 30 квартир выдали в городе Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникации Алматинской области, первыми получили квартиры многодетные матери, инвалиды, неполные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В день празднования главного государственного праздника, в областном центре новоселами стали 60 семей, отметив двойной праздник.

«Всех казахстанцев с праздником. Двойная радость, что в такой день мы получили ключи от заветных квартир. Хочу поблагодарить за возможность получить жилье благодаря таким доступным госпрограммам», - говорит новосёл Арнур Серикулы.

Также в Карасайском районе открыт многофункциональный спортивный комплекс.

Кроме того, к 30-летию в регионе открываются сервисный центр, реабилитационный центр, флагшток, знаковый камень и многое другое.

Напомним, в Алматинской области за 30 лет независимости открыли 548 тысяч рабочих мест, 198 школ, более 1000 детских садов, 32 спортивных, 153 медицинских объекта, семь фармацевтических завода и сдали более 15 млн квадратных метров жилья.

Также в области действует 10 крупных предприятий и реализовано 9 транснациональных проектов, с привлечением 290 млрд тенге инвестиционных средств.