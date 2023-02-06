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Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Февраля 2023, 13:42
Ключи от квартир получили 45 семей в Приозерске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ - В Приозерске сдали пятиэтажный жилой дом, построенный по программе «Нұрлы жер» для очередников. Ключи от квартир получили 45 семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

31-летняя Айнур Асанова стояла в очереди на жилье семь лет. Она одна воспитывает двоих детей. Ей выделили двухкомнатную квартиру.

«Семь лет назад я потеряла мужа. Все эти годы с детьми мы снимаем жилье. Арендовали за 50 тысяч в месяц квартиру. Оплачивали коммуналку. Все это отражалось на семейном бюджете. Настоящее счастье – иметь собственную крышу над головой. Я очень благодарна», – сказала Айнур.

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Жилье предоставили многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, неполным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам и другим социально уязвимым категориям граждан.

«Я поздравляю новоселов и желаю им счастья и благополучия в новых квартирах. Этого дня многие ждали годами. Работы по благоустройству дворовой территории будут обязательно доведены до конца», – отметил аким города Приозерска Сапар Сатаев.

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В планах - обустройство детской игровой площадки, установка скамеек и урн, а также освещение двора.

На сегодня в Приозерске в очереди на жилье стоят 360 человек.

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Фото: пресс-служба акимата города Приозерск


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