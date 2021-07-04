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    14:37, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Ключи от арендных квартир вручил костанайцам Архимед Мухамбетов

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В преддверии Дня столицы в Костанае состоялось торжественное вручение ключей от квартир неполным и многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый арендный дом сдан новоселам в микрорайоне Юбилейный. Глава региона Архимед Мухамбетов поздравил костанайцев с приближающимся Днём столицы и подчеркнул вклад Елбасы в развитие страны и главного города - Нур-Султана.

    «Столица построена в короткие сроки. Сегодня другие города равняются на нее, в том числе наш Костанай. Здесь строятся микрорайоны Юбилейный, Аэропорт, Кунай, парки, набережные. В этом году очень много планов по благоустройству нашего областного центра, - отметил А. Мухамбетов. — В рамках программы «Нурлы жер» сегодня вручаем ключи очередным нашим владельцам. Это арендный дом, где 60 однокомнатных, 30 двухкомнатных, остальные трехкомнатные. Дом социальный и цена за квадрат - 140 тысяч тенге. Подрядчик очень хорошо поработал».

    Работу по представлению квартир социально-уязвимым слоям населения в регионе намерены продолжать. К примеру, в области, по словам А. Мухамбетова, соблюдается 20% квота для детей-сирот, что очень важно. За последние 10 лет в области более 600 сирот получили арендные квартиры.

    Сегодня же из рук акима ключи от своих квартир получили 15 новоселов - инвалиды, неполные семьи, многодетные семьи, дети-сироты из числа очередников, нуждающиеся в жилье из государственного жилищного фонда.

    Как рассказывает мама пятерых детей Гульзада Есмагамбетова, ей вместе с семьей долгие годы приходилось ютиться то у сестры, то на съёмных квартирах. Теперь у каждого ребёнка будет свой уголок.

    «Наконец обрели долгожданную квартиру. Хотела бы выразить благодарность акиму за предоставление жилья многодетными матерям. Побольше пусть будет таких новоселов, как мы», - сказала Г. Есмагамбетова.

    Стоит отметить, что в этом году Костанайская область взяла на себя обязательства по вводу 449 тыс. кв. метров, а это порядка 4,5 тыс.квартир. С начала года уже введено 163,6 тыс. м2 жилья, рост инвестиций в жилищное строительство составил 11,8% (всего 19,2 млрд. тг).


    Теги:
    Костанайская область Жилье Строительство
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