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Ключи от 30 квартир получили жители Шахтинска

18 Декабря 2019 15:42
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Ключи от 30 квартир получили жители Шахтинска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 30 квартир из государственного жилищного фонда вручили очередникам в Шахтинске. Новоселье отметили дети-сироты, работники бюджетных организаций и семьи из категории социально уязвимых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Квартиры расположены в отреставрированном доме. Часть его восстановили весной этого года. Там уже живут молодые врачи – для них это жилье ведомственное. Для представителей социально уязвимых слоев населения жилье будет арендным.

«Это надежный тыл для семей, нуждающихся в жилье. Я думаю, многие видят, что темпы благоустройства и строительства в нашем регионе ежегодно увеличиваются. Одним из принципов этой работы является повышение доступности жилья для всех граждан», - сказал аким Шахтинска Сержан Аймаков.

Многие из новоселов раньше были вынуждены снимать жилье или ютиться у родственников и друзей.

«Я стоял в очереди с 2010 года, все это время жил у родственников. Когда узнал, что я получу квартиру, моей радости не было предела. Нет ничего лучше того момента, когда наконец переступаешь порог собственного жилья», – поделился Шынгыс Мальгельдиев.

В 2020 году по поручению акима области Жениса Касымбека объемы строительства в регионе должны увеличить в 1,5 раза. Это позволит значительно сократить очереди и в ближайшие несколько лет обеспечить жильем всех представителей социально уязвимых слоев населения.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство, Жилье,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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