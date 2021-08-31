Ключевые составляющие Послания-2020 нацелены на принятие мер стратегического характера – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Бектенова выразила свое мнение касательно реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий». По ее словам, составляющие Послания-2020 были нацелены на принятие мер стратегического характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента К.К. Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» выступило, с одной стороны, сбалансированным планом антикризисных мер, с другой – последовательной программой реформ на среднесрочную перспективу. Важно отметить, что ключевые составляющие Послания были нацелены не только на стабилизацию экономики в условиях новой реальности, но и на принятие мер стратегического характера. Поэтому в Послании-2020 года помимо последовательного осуществления планов по диверсификации национальной экономики были актуализированы важные тезисы, такие как повышение эффективности государственного управления, обеспечение качества жизни в регионах и благополучия граждан, решение проблем здравоохранения и образования, укрепление независимости судебной системы и повышение уровня участия граждан в управлении государством», - прокомментировала эксперт.

Среди уже реализованных политических инициатив в 2021 году, по ее словам, можно выделить снижение порога для прохождения партий в нижнюю палату парламента, введение графы «против всех» в бюллетенях избирателей. Ранее в рамках политических реформ был принят новый закон о мирных собраниях.

«2021 год также ознаменовался началом реализации реформ местного самоуправления, молодежной политики, уголовно-процессуального кодекса. Поэтапно реализуется и план первоочередных мер в области прав человека. Так, в июле 2021 года были проведены прямые выборы сельских акимов, что однозначно послужит дальнейшему развитию и усовершенствованию местного самоуправления в стране, а также использованию основных норм нового законодательства в сфере выборного процесса. Была разработана и утверждена Концепция местного самоуправления до 2025 года», - отметила ведущий научный сотрудник КИСИ.

Одной из ощутимых реформ в развитии пенсионной системы Казахстана выступила возможность использования гражданами части своих пенсионных накоплений на решение жилищных проблем и лечение с 1 января 2021 года.

«По официальным данным, за полгода с момента вступления в силу законодательных норм, предоставляющих гражданам право использования части своих пенсионных накоплений, более 222 тысяч казахстанцев через платформу enpf-otbasy.kz использовали пенсионные выплаты на общую сумму свыше 1 трлн 281 млрд тенге. На сегодняшний день 137 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья, еще около 70 тысяч погасили задолженность по ипотечным займам и свыше 14 тысяч использовали пенсионные излишки на лечение. Вместе с тем механизмы целевого использования пенсионных накоплений граждан Казахстана дорабатываются и расширяются», - подчеркнула она.

Известно, что Министерство здравоохранения Казахстана разработало поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Новый документ расширяет перечень медицинских услуг, которые можно оплатить за счет пенсионных накоплений. Включены такие пункты, как санаторно-курортное лечение на территории РК; генно-инженерная биологическая терапия (в случае невозможности их проведения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС; сar-Т-клеточная терапия при онкологических заболеваниях; экстракорпоральное оплодотворение сверх объема обязательного социального медицинского страхования, а также возможности лечения за рубежом.

«В рамках повышения статуса педагога и в целом реформирования системы образования значительным шагом является повышение оплаты труда учителей. С января 2021 года учителям повысили зарплату на 25%. Это касается не только школьных учителей, но и: воспитателей дошкольных учреждений, учителей в средних профессиональных образовательных учреждениях, преподавателей высших учебных заведений, педагогов других образовательных систем. Помимо общего повышения, учителя смогут получать надбавку за квалификацию. Сумма доплат составит 30–50% зарплаты. Реализация данной инициативы запланирована до 2023 года», - пояснила эксперт.

Таким образом, Мадина Бектенова отметила, что планомерная реализация инициатив, заложенных Главой государства в 2020 году в своем Послании народу Казахстана, отражает взвешенную стратегическую составляющую государственной политики, направленной как на экономическое развитие, так и на реформирование социально-политического блока.