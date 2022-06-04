4 Июня 2022 13:00

Ключевые навыки будущего, или Как выбрать самую востребованную профессию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозам экспертов, 52% рабочих мест в стране подвержены высокому риску автоматизации. Между тем, в ближайшие 10 лет в Казахстане появится 239 новых профессий, а 95 трансформируются. То есть каждый второй сотрудник может стать невостребованным и будет вынужден переквалифицироваться. О том, какие новые профессии появятся, как сделать выбор и где обучиться, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Выбор казахстанских выпускников - врач или педагог

По данным исследования PISA, большинство казахстанских выпускников выбирают наиболее распространенные профессии, такие как врач и педагог, когда идет речь о карьерных планах.

На первом месте стоит профессия врача, на втором – педагога. При этом, популярность профессии учителя выросла в 2 раза за последние годы. Специалисты Министерства образования и науки связывают это с повышением статуса педагога, акцент на котором делает ведомство.

Другие специальности, которые выбрали бы выпускники:

Таким образом, выпускники выбирают широкораспространенные профессии. Между тем, по прогнозам мировых экспертов, часть из них исчезнет уже в ближайшие 5-10 лет.

Профессии устаревают каждые пять лет

Профессии и навыки устаревают с большой скоростью – примерно каждые 5 лет. Это связано с тем, что применение новых технологий на предприятиях меняет процесс выполнения работ - современные машины, станки и оборудование начинают выполнять часть операций без помощи людей. То есть пока человек обучается на ту или иную специальность, она может уже устареть или даже исчезнуть по окончании обучения.

По данным Jobs of Tomorrow (профессии будущего – прим. ред.), более 75 млн людей в мире могут остаться без работы из-за роботизации и автоматизации.

В Казахстане 52% рабочих мест подвержены высокому риску автоматизации. Таким образом, каждый второй сотрудник в Казахстане может оказаться невостребованным и будет вынужден переучиваться.

Министерством труда и социальной защиты населения РК был проведен анализ и на его основе выявлено 129 исчезающих профессий в таких отраслях, как нефтегазовая и горно-металлургическая, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, строительство.

Тогда переучиваться? Но на кого?

Обучаться чему-то новому, с одной стороны – это стресс для любого человека. Но, с другой – возможность найти применение своим навыкам, которые ранее, может, никогда не были задействованы. Таким образом, открывается возможность раскрыть свой потенциал по-новому.

В любом случае, в условиях меняющего рынка труда, необходимо понимать, как найти себе применение. Для этого нужно быть в курсе последних тенденций будущих профессий, знать какие ключевые навыки необходимы и соизмерять со своими способностями и желаниями, советуют эксперты.

ТОП-5 профессий будущего

Четвертая индустриальная революция создает спрос на миллионы новых профессий и навыков. Согласно прогнозам мировых экспертов, ТОП-5 профессий будущего представлены ниже:

Эксперты советуют мыслить в вопросе выбора профессии не рамочно - педагог, юрист, врач, экономист, а разбираться в трендах и новых веяниях в каждой отрасли.

Ниже представлены несколько профессий будущего по отраслям:

В каких отраслях будет наибольший спрос специалистов

В Казахстане же было выявлено 239 новых профессий, которые появятся в Казахстане в ближайшие 510 лет. Новые профессии были выявлены на основе анализа, проведенного Министерством труда и социальной защиты населения РК по 9 отраслям экономики. При этом, согласно анализу, 95 существующих профессий трансформируются.

По данным анализа, в Казахстане прогнозируется появление таких профессий, как: диспетчер беспилотного летательного аппарата, цифровой проектировщик, проектировщик «Умного дома», разработчик навигатора туристских маршрутов, блокчейн-технолог.

Всего, согласно среднесрочному прогнозу Минтруда, ожидается, что совокупный спрос на наемный труд по Казахстану составит за 2021-2025 годы 1 млн 38,4 тыс. человек.

При этом, в отраслевом разрезе основной спрос на труд к 2025 году будет формироваться в сфере образования, обрабатывающей промышленности, а также в секторе сельского хозяйства.

Выходит, выбор казахстанских выпускников в пользу распространенных «врача» и «педагога» основан на потребностях будущей экономики страны. Однако, все же – это потребности системы образования в целом и зацикливаться на только одном навыке, не стоит и необходимо разбираться в узких специальностях.

Например, в промышленности наибольший спрос к 2025 г. ожидается по следующим профессиям:

Где проходить переквалификацию и обучаться новым навыкам

Новые технологии ставят новые требования к квалификации работников. Задуматься о переквалификации и обучению новым навыкам, можно уже сейчас.

Для этого, нужно обратиться к Атласу новых профессий, который был создан на основе анализа текущих и будущих потребностей казахстанской экономики. В Атласе можно ознакомиться со списком новых профессий с годом появления на рынке труда. К каждой профессии дано описание, ключевые навыки, а также учреждения образования, где их можно получить.

По данным заместителя директора департамента развития национальной системы квалификаций и прогнозирования МТСЗН РК Асем Умирбаевой, результатом Атласа новых профессий можно считать тот факт, что несколько образовательных учреждений пересмотрели программы и уже проводят обучение новым профессиям.

Например, ГККП «Хромтауский горно-технический высший колледж» утвердил экспериментальный рабочий учебный план технического и профессионального образования, где прописана учебная программа «Оператора летальных аппаратов».

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева в образовательную программу магистратуры «7М06306 Системы информационной безопасности» внесли следующие новые дисциплины для приобретения компетенций согласно Атласа:

- Квантовая криптография и квантовые коммуникации;

- Методологии научных исследований и R&D менеджмент;

- Проектный менеджер и IT StartUP;

- В программу МБА в ИТ включили дисциплину Кибербезопасность и блокчейн.

А Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева планирует внедрить дисциплину «Технологии блокчейн», «Киберпротектор ИИ» в образовательную программу магистратуры.

Атлас также назвал основные навыки, которые понадобятся в будущем:

· мультикультурность и мультиязычность

· системное мышление

· экологическое мышление

· программирование/ робототехника/ искусственный интеллект

· работа в условиях неопределенности

· межотраслевая коммуникация

· клиентоориентированность и работа с людьми

· управление проектами

Для развития новых навыков МОН запущена платформа по онлайн обучению skills.enbek.kz на базе электронной биржи труда.

«Развитие навыков трудовых ресурсов осуществляется через обучение востребованным навыкам в учебных центрах по запросам работодателей; обучение на рабочем месте с наставником до 3 месяцев и субсидированием заработной платы в размере 20 МРП ежемесячно и онлайн обучение востребованным навыкам на платформе Skills Enbek», - сказала Асем Умирбаева.

Длительность курсов разная, от нескольких часов, до нескольких дней. Согласно прогнозам департамента развития национальной системы квалификаций и прогнозирования, за 2022-2025 годы краткосрочным профессиональным обучением будут охвачены почти 190 тыс. граждан, а уровень трудоустройства после обучения достигнет 80%.

Кроме того, в рамках реализуемой госпрограммы Енбек безработным предоставляется возможность обучения в учебных организациях по запросу работодателей и обучения безработных на рабочем месте у работодателей. Это обучение также включает в себя прогнозы будущих профессий.

По данным мировых экспертов, самым главным навыком будущего является навык постоянно обучаться чему-то новому. Тогда всегда можно будет найти себе применение вне зависимости от быстроменяющихся тенденций на рынке труда.

Рабига Нурбай