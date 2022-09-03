Ключевые аспекты Послания Президента РК обсудили в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что экономическая политика Казахстана при реализации Послания останется неизменной и будет направлена на качественный и инклюзивный рост экономики и благосостояния граждан. Он назвал логичным перезагрузку системы власти в ходе предстоящих президентских и парламентских выборов, особенно в свете задач по строительству Нового Казахстана. Важно сначала подготовить политический фундамент и затем приступать к экономической модернизации.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул важность обозначенной в Послании необходимости более жесткого и последовательного перехода на рыночные рельсы.

Эксперт также позитивно оценил инициативу о переходе на однократное семилетнее президентство.

«Большое количество сроков - большой риск и сложная задача. Если вы слишком долго у власти, то у вас уже другая картина мира, - говорит Дмитрий Журавлев. - Однократный срок в некотором случае ограничивает свободу лидера, но это освобождает первое лицо от необходимости принимать решение идти еще раз на выборы или нет».

Журналист, политолог Аркадий Дубнов заметил, что в Послании Президент очень часто говорил о справедливости, что достойно уважения и пожелания успехов. Эксперт считает понятным и правильным стремление Касым-Жомарта Токаева переизбраться уже в этом году, поскольку ему нужно переучредить свою легитимность как самостоятельному политическому лидеру.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян назвала Послание реалистичным с экономической точки зрения, чему способствуют его амбициозный и многоаспектный формат, озвученные комплексные и масштабные преобразования. По оценке ученого, в программном документе указаны те точки роста в экономике с точки зрения ее структурирования, в которых у Казахстана имеется потенциал.

По итогам дискуссии, участники пришли к выводу, что в сентябрьском Послании закладывается стратегический фарватер дальнейшего движения страны на пути к формированию оптимального баланса между рыночной экономикой и эффективным государственным управлением. Центральное место в данной системе отдается роли человека как главной ценности и непреложного условия успешного развития.

1 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь .

Фото: kazembassy.ru