РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:50, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Ключевую роль для Казахстана будет играть ж/д транспорт – бельгийский специалист

    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 1 сентября 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу, в котором отметил необходимость эффективной реализации транзитного потенциала нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом», - подчеркнул Глава государства.

    Выступление Президента РК вызвало отклик в деловых кругах Бельгии. Так, Вернер Питерс, топ-менеджер одной из ведущих бельгийских компаний «Camco Technologies» считает, что «учитывая стратегические амбиции Президента по превращению Казахстана в крупнейший региональный транзитный узел, ключевую роль будет играть железнодорожный транспорт».

    «Это означает, что участие Казахстана в инициативе «Один пояс и один путь» и эксплуатация новых объектов инфраструктуры приобретают особое значение», - полагает бельгийский специалист.

    Хотя большая часть мировой торговли осуществляется морским транспортом, железнодорожный транспорт является вторым по значимости видом международных перевозок.

    Инвестиции в железнодорожные и автомобильные перевозки повышают конкурентоспособность как трансграничных, так и внутренних перевозок в Центральной Азии, отметил европейский предприниматель.

    По его словам, «Camco Technologies» со штаб-квартирой в Бельгии является пионером и мировым лидером в области технологий, основанных на искусственном интеллекте.

    Технология распознавания изображений предоставляет точные и необходимые данные для оптимизации операций и повышения эффективности портов, внутренних терминалов и пограничных переходов.

    Вернер Питерс видит много возможностей и преимуществ для Казахстана в процессе трансформации бизнеса и цифровизации портов, пограничных переходов и железнодорожных терминалов по всей стране.

    Компания «Camco Technologies» разрабатывает услуги автоматизации и оцифровки с 2000 года и первой внедрила искусственный интеллект, технологии нейронных сетей в решения, предназначенные для улучшения работы терминалов, верфей и железнодорожных станций.

    «Регистрируя каждый грузовик, контейнер или полуприцеп на воротах и границах, мы получаем идеальную картину того, что въезжает в страну или покидает терминал, не заставляя операторов вручную проверять грузовики и грузы. Эти ручные проверки требуют много труда, подвержены ошибкам, поддерживают движение у ворот и сокращают время оборота грузовиков и поездов. Ручная обработка также снижает эффективность всех последующих терминальных процессов, что в конечном итоге сказывается на итоговой прибыли.

    Благодаря сбору данных с автоматических проверок терминалы и таможня получают немедленный доступ ко всем данным, необходимым для организации процессов и обработки входящих или исходящих контейнеров. Эффективность повышается с ростом интеллектуальности, поэтому регистрация данных повторяется в каждом пункте передачи контейнера или прицепа: у ворот, во дворе у штабелирующих кранов, на причале или рядом с путями в комбинированных транспортных средствах» - отметили в бельгийской компании.



    Теги:
    Послание Президента РК-2022 Транспорт Логистика для mail.ru Мнения
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!