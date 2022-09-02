Ключевую роль для Казахстана будет играть ж/д транспорт – бельгийский специалист

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 1 сентября 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу, в котором отметил необходимость эффективной реализации транзитного потенциала нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом», - подчеркнул Глава государства.

Выступление Президента РК вызвало отклик в деловых кругах Бельгии. Так, Вернер Питерс, топ-менеджер одной из ведущих бельгийских компаний «Camco Technologies» считает, что «учитывая стратегические амбиции Президента по превращению Казахстана в крупнейший региональный транзитный узел, ключевую роль будет играть железнодорожный транспорт».

«Это означает, что участие Казахстана в инициативе «Один пояс и один путь» и эксплуатация новых объектов инфраструктуры приобретают особое значение», - полагает бельгийский специалист.

Хотя большая часть мировой торговли осуществляется морским транспортом, железнодорожный транспорт является вторым по значимости видом международных перевозок.

Инвестиции в железнодорожные и автомобильные перевозки повышают конкурентоспособность как трансграничных, так и внутренних перевозок в Центральной Азии, отметил европейский предприниматель.

По его словам, «Camco Technologies» со штаб-квартирой в Бельгии является пионером и мировым лидером в области технологий, основанных на искусственном интеллекте.

Технология распознавания изображений предоставляет точные и необходимые данные для оптимизации операций и повышения эффективности портов, внутренних терминалов и пограничных переходов.

Вернер Питерс видит много возможностей и преимуществ для Казахстана в процессе трансформации бизнеса и цифровизации портов, пограничных переходов и железнодорожных терминалов по всей стране.

Компания «Camco Technologies» разрабатывает услуги автоматизации и оцифровки с 2000 года и первой внедрила искусственный интеллект, технологии нейронных сетей в решения, предназначенные для улучшения работы терминалов, верфей и железнодорожных станций.

«Регистрируя каждый грузовик, контейнер или полуприцеп на воротах и границах, мы получаем идеальную картину того, что въезжает в страну или покидает терминал, не заставляя операторов вручную проверять грузовики и грузы. Эти ручные проверки требуют много труда, подвержены ошибкам, поддерживают движение у ворот и сокращают время оборота грузовиков и поездов. Ручная обработка также снижает эффективность всех последующих терминальных процессов, что в конечном итоге сказывается на итоговой прибыли.

Благодаря сбору данных с автоматических проверок терминалы и таможня получают немедленный доступ ко всем данным, необходимым для организации процессов и обработки входящих или исходящих контейнеров. Эффективность повышается с ростом интеллектуальности, поэтому регистрация данных повторяется в каждом пункте передачи контейнера или прицепа: у ворот, во дворе у штабелирующих кранов, на причале или рядом с путями в комбинированных транспортных средствах» - отметили в бельгийской компании.



