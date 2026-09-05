Клубы КПЛ объявили составы на матчи 5 сентября

«Окжетпес» и «Ордабасы», «Каспий» и «Кайрат», а также «Актобе» и «Женис» определились со стартовыми составами на матчи Премьер-лиги Казахстана 5 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

Первыми на поле выйдут «Окжетпес» и «Ордабасы». Матч 25-го тура начнется в 16:00.

«Окжетпес»: Мирослав Лобанцев — Борис Лотоцкий, Леонардо Де Ассунсау, Иван Кузьмичев, Василий Совпель — Владислав Васильев, Нургайни Бурибаев, Жансултан Мухаметханов, Марсио Веласко, Бектемир Абдуманнонов — Тохтар Жангылышбай (капитан).

В запасе: Михаил Голубничий, Александр Довгаль, Саян Муканов, Виктор Зябко, Владимир Воменко, Жалгас Жаксылыков, Мохаммед Енсебаев, Еркебулан Нургалиев, Бексултан Шамши, Равиль Атыханов, Шахбоз Умаров, Всеволод Садовский.

Главный тренер — Ринат Алюетов.

«Ордабасы»: Бекхан Шайзада — Сергей Малый (капитан), Алекса Аманович, Султанбек Астанов — Кристиан-Михай Капацина, Юрий Вакулко, Давид Абагна, Жасулан Амир — Эльхан Астанов, Эвертон Маседо, Берн Йонсен.

В запасе: Аян Абдухалык, Кажымукан Толепберген, Никола Антич, Гай Марселин Килама, Али Турганов, Улар Жаксыбаев, Тидиан Кейта, Абинур Нурымбет, Магжан Токтыбай, Нурдаулет Серик, Биржан Токтыбай, Леонардо Натель Виера.

Главный тренер — Ринат Алюетов.

В 17:00 начнется перенесенный матч шестого тура между «Каспием» и «Кайратом».

«Каспий»: Динмухаммед Жомарт — Максат Тайкенов (капитан), Ерлан Кадырбаев, Бернардо Моргадо, Диержон Арипов — Мейрамбек Серикбай, Бекзат Кабылан, Давид Эптон, Ноа Ндомбаси, Максим Кучерявый — Силла Кеба.

В запасе: Нурлыбек Аязбаев, Ян Андрин, Тимур Курбанов, Нурали Елемес, Амандык Набиханов, Аян Байдавлетов, Идрис Умаев, Алмас Арменов, Жанер Жазмаганбетов.

Главный тренер — Руслан Эсатов.

«Кайрат»: Темирлан Анарбеков — Луиш Мата, Лев Кургин, Александр Мартынович (капитан), Еркин Тапалов — Адлет Садыбеков, Олжас Байбек, Густаво Мендонса, Александр Мрынский — Эдмилсон, Марк Гуаль.

В запасе: Шерхан Калмурза, Лукас Африко, Адлан Нургалиев, Дамир Касабулат, Мухамедали Абиш, Яакко Оксанен, Азамат Туякбаев, Исмаил Бекболат.

Главный тренер — Рафаэль Уразбахтин.

В 18:00 по времени Астаны стартует матч 25-го тура между «Актобе» и «Женисом».

«Актобе»: Александр Заруцкий — Сенна Мианге, Темирлан Ерланов, Адильхан Танжариков, Дмитрий Топалов — Георгий Жуков, Пабло Альварес, Агустин Пасторица, Олувасейи Бабаджиде Оджо, Нани — Даниель Соса.

В запасе: Парасат Корганбаев, Тимур Досмагамбетов, Мирас Уманиязов, Талгат Кусяпов, Мирам Кикбаев, Еркебулан Сейдахмет, Яни Атанасов, Артур Шушеначев, Абат Аймбетов.

Главный тренер — Игорь Черевченко.

«Женис»: Максим Плотников — Сагадат Турсынбай, Зураб Тевзадзе, Иван Шараванья, Ардак Саулет, Марат Быстров — Исламбек Куат, Самат Жарынбетов, Адилио Дос Сантос — Лука Имнадзе, Андрия Филипович.

В запасе: Илья Сотник, Тамерлан Абуов, Альдаир Адилов, Микаэль Аскаров, Нурсултан Арыстанов, Патрик Кпозо, Мади Хасейн, Ермухаммед Бесенгалиев, Владислав Наумец, Байжан Маделхан, Асланбек Марат.

Главный тренер — Владимир Слишкович.