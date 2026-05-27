Клуб-участник Лиги чемпионов решил судьбу вратаря из Казахстана

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах», выигравший чемпионат и Кубок страны в 2026 году, официально объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

33-летний казахстанский футболист Стас Покатилов является одним из главных соавторов грандиозного успеха «Сабаха». Будучи основным голкипером команды и капитаном, Покатилов привел ее к золотому дублю — победе в 2026 году за один сезон — и в национальном чемпионате, и в Кубке страны.

В июле «Сабаху» предстоит дебютировать в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, и руководство решило, что без Покатилова не обойтись.

Официальное сообщение гласит, что контракт с Покатиловым продлен как минимум на сезон 2026/27.

Отметим, что «Сабах» может стать соперником алматинского «Кайрата» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2026/27.

Несмотря на успехи Покатилова, главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов предпочел вызвать на товарищеские матчи с Арменией и Венгрией более молодых голкиперов.