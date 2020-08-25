+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Клуб добропорядочности открылся в Кокшетау

25 Августа 2020 12:34
Поделиться:
Клуб добропорядочности открылся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках формирования антикоррупционной культуры и в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан 24 августа в стенах электронной библиотеки города Кокшетау состоялось открытие Клуба добропорядочности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по региону.

Новости по теме
160 детям из малообеспеченных семей вручили портфели с канцелярскими товарами в столице
Конституция закрепляет основные устои общества - замдиректора КИСИ В Германии - снова более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки Очередную партию социальных квартир планируем сдать в сентябре – аким столицы

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Бердалин, руководитель городского отдела культуры и развития языков Айгуль Сабитова, а также работники сферы культуры.

«Сегодня по инициативе департамента совместно с отделом культуры и развития языков города Кокшетау создан Клуб добропорядочности, цель которого - сформировать у общества, в особенности у подрастающего поколения, такие ценности, как честность, порядочность, справедливость, патриотизм. Открытие клуба в рамках празднования 25-летия Дня Конституции не случайно, ведь общечеловеческие нормы социального поведения каждого из нас, прежде всего, должны основываться на высоком уровне правовой культуры, традиции безусловного уважения к закону и правопорядку, а также добропорядочности и добросовестности», - сказал Арман Бердалин.


На базе данного клуба региональный Информационно-просветительский штаб по формированию антикоррупционной культуры будет проводить разъяснительные встречи и выступления.

Участникам мероприятия продемонстрирован видеоматериал «Арым менің – Ата заң», направленный на воспитание нравственных качеств и духовно-моральных ценностей.

Кроме того, была организована книжная выставка «Рухы асқақ Ата заң», где была представлена литература об истории государства и права, становлении демократического Казахстана, сборники Конституции и законов РК, материалы научных конференций.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Другие государственные органы   #Дата   #Конституция   #Общество  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив