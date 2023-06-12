Клиники меняют пол детям с двухлетнего возраста – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Instagram распространяют сообщение о том, что существуют клиники, готовые взяться за операцию по смене пола для детей от двух лет. Показанием к такому хирургическому вмешательству якобы может стать выбор игрушек для ребенка и его поведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В сообщении утверждается, что клиники в США меняют пол ребенку в том случае, если, к примеру, двухлетняя девочка станет играть машинкой, а не куклой, или мальчик вдруг выберет нетипичные игрушки. В посте упоминаются два учреждения, готовые оперировать детей от двух до четырех лет: клиника Дьюка и клиника Университета Северной Каролины. Также там указана сеть клиник ECU Health. Все упомянутые больницы расположены в Северной Каролине и, соответственно, подчиняются законам этого штата. Согласно им, лица, не достигшие 18 лет, не могут претендовать на операцию по смене пола.

На сайте клиники Дьюка сказано то же самое. Детям до 18 лет с гендерной дисфорией в клинике могут оказать консультативную и иную помощь, не подразумевающую хирургических вмешательств.

На сайтах клиники Университета Северной Каролины и сети клиник ECU Health информации об операциях по смене пола детям нет.

Ранее фактчекеры портала Associated Press также опровергали сообщения о том, что в Северной Каролине есть клиники, готовые менять пол двухлетним детям.

Следовательно, распространяемое сообщение – неправда.