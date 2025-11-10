Климатический саммит COP30 начинается в Бразилии

Конференция пройдет с 10 по 21 ноября 2025 года. Еще до официального старта саммита мировые лидеры встретились 6 и 7 ноября.

Климатический саммит впервые пройдет в Бразилии, в городе Белем, расположенном в устье Амазонки. Выбор этого места подчеркивает центральную роль тропических лесов в борьбе с изменением климата. Однако подготовка к саммиту вызвала споры: делегации жалуются на нехватку жилья, а решение вырубить часть леса ради строительства дороги к месту проведения вызвало критику экологов. Кроме того, Бразилия продолжает выдавать лицензии на добычу нефти и газа — что противоречит климатическим целям.

Кто пропустит COP30

На предваряющем Конференцию саммите лидеров присутствовали среди других премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

От имени британской короны выступил принц Уэльский, призвав страны «объединиться перед лицом быстро надвигающихся климатических угроз».

Однако многие лидеры не приехали. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, главы двух крупнейших стран-загрязнителей. Это усиливает опасения, что переговоры вновь пройдут без решающих обязательств со стороны ключевых экономик.

К политикам и дипломатам присоединятся ученые, активисты и журналисты. Предыдущие саммиты подвергались критике за большое количество участников, связанных с угольной, нефтяной и газовой промышленностью. Активисты утверждают, что это свидетельствует о продолжающемся росте влияния сторонников ископаемого топлива.

Фото: gov.kz

Основные темы климатической конференции

На саммите Бразилия надеется согласовать шаги по выполнению обязательств, принятых на предыдущих конференциях. Помимо новых планов стран по сокращению выбросов углерода, на обсуждение могут быть вынесены несколько других вопросов.

Отказ от ископаемого топлива

Финансирование

Возобновляемая энергетика

Природа и леса.

Саммит в Белеме проходит в критический момент. Парижское соглашение 2015 года задало цель ограничить глобальное потепление до 1,5 °C, но нынешние климатические планы далеки от соответствия заявленному плану.

По оценкам ООН, даже при выполнении всех текущих обязательств по сокращению выбросов температура к концу века может вырасти на 2,3–2,5 °C. Цифры приводятся в новом докладе Программы ООН по окружающей среде UNEP.

К COP30 страны должны были представить обновленные стратегии по сокращению выбросов, но к концу октября это сделала лишь треть участников.

Ждать ли от COP30 прорыва

Достичь прорыва на COP30 будет сложно, не в последнюю очередь из-за позиции президента США Дональда Трампа, который отвергает научный консенсус о глобальном потеплении. В своем выступлении в ООН в сентябре Трамп назвал изменение климата «величайшим мошенничеством, когда-либо совершенным в мире». Он также пообещал активизировать добычу нефти и газа, выйти из Парижского соглашения по климату и отменить экологические инициативы, реализованные его предшественниками. Это уже осложнило международные переговоры — провалились попытки заключить глобальный договор по пластику, а также отложено соглашение по сокращению выбросов в судоходстве.

Несмотря на политические разногласия и замедление прогресса, COP30 остается важной возможностью для стран подтвердить глобальные обязательства и показать реальные шаги к «зеленому» переходу.

Напомним, предыдущая климатическая конференция СОР29 прошла в ноябре прошлого года в Баку, где Казахстан привлек почти $3,7 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику.