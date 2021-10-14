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    19:04, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Климатические требования не должны мешать торговле - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в столице проходит международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана».

    В ходе конференции была представлена Доктрина достижения углеродной нейтральности.

    «Сегодня были высказаны конструктивные идеи. Мы рассмотрели пути снижения углерода в экономике Казахстана. Перед нами стоят масштабные задачи, которые требуют смелых решений. Нужны значительные средства. В действительности, если будем действовать сообща, достигнем цели. В этой связи климатические требования не должны мешать торговле и инвестициям. Во время энергетических изменений особая ответственность будет возложена развитым государствам и международным организациям. В связи с этим недостаточно только быть примером для других и быть лидером. Чтобы страны с переходной экономикой ускорили снижение углеродного вклада, надо оказать им технологичную, ресурсную поддержку», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    «Правительство должно развивать сотрудничество в новом направлении, то есть по климатическим вопросам. В этой связи необходимо усилить отношения со структурами ООН и Всемирного банка. Надо работать с международными финансовыми организациями и правительствами развитых стран», - заявил Глава государства во время международной конференции.


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