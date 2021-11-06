Клиенты избили 18-летнего официанта в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео групповой драки возле одного из кафе Талдыкоргана. Полиция задержала подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео, опубликованном в Сети, видно, как мужчины сначала спорят между собой, в затем кто-то сзади наносит внезапный удар одному из них, далее несколько человек массово избивают его.

«В одном из заведений Талдыкоргана клиенты напали на официанта», - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 5 ноября около 01:30 группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения перед кафе «Мирас», нанесли телесные повреждения 18-летнему гражданину Е.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 1 УК РК (Хулиганство). В ходе досудебного расследования установлено, что трое парней в кафе распивали алкогольные напитки, после чего один из них вступил в словесный конфликт с официантом заведения. Далее стычка между двумя парнями перешла в массовую драку», - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.

Подозреваемые трое лиц, в возрасте 20-25 лет, установлены и доставлены в УВД, ведется разбирательство.



