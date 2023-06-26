Клещи покусали более 380 жителей области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Число обратившихся в медорганизации после укусов клещей в области Жетысу составило 382 человека, из них 183 - это дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что в целях совершенствования эпидемиологического надзора за заболеваемостью клещевым энцефалитом проводится еженедельный мониторинг.

«По итогам 25-й недели с нарастанием зарегистрировано всего 382 укусов клещами, в том числе среди детей до 14 лет - 183. Противоклещевым иммуноглобулином охвачено 378 человек. По сравнению с прошлым годом количество обратившихся за медицинской помощью с укусами клещей снизилось в 1,4 раза (в 2022 году - 531)», - отметили в ДСЭК.

Сообщается, что с 1 июня в области Жетысу начался второй тур профилактической противоклещевой обработки. На сегодняшний день завершена противоклещевая обработка на площади 213 гектаров в Аксуском, Ескельдинском, Кербулакском, Сарканском районах и городах Талдыкорган, Текели. В связи с погодными условиями противоклещевая обработка в Алакольском районе продолжается.

«Убедительно просим Вас воздержаться от посещения территорий, где имеются щиты с надписью о проведении работы по уничтожению клещей. В местах с отметкой о проведении работ по уничтожению клещей запрещается выпас скота в течение 45 дней. Кроме того, в течение первых 3 дней со дня проведения обработки воздержитесь от посещения этих территорий, отдыха лежа на земле», - обратились к жителям специалисты.