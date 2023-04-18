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Клещевой боррелиоз: сколько человек заболели в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
18 Апреля 2023, 16:11
Клещевой боррелиоз: сколько человек заболели в Алматы Фото: istockphoto.com

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала эпидемического сезона в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обратились 182 человека, в том числе 100 детей до 15 лет - это 54,9%. Всем оказана экстренная медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, введен противоклещевой иммуноглобулин. В прошлом году было зарегистрировано 9 случаев клещевого боррелиоза, за истекший период текущего года случаев не зарегистрировано», - сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова.

Она отметила, что клещи являются переносчиками таких инфекционных заболеваний, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Сезон активности клещей приходится на март-октябрь, а максимальный пик наступает в мае и июне.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – трансмиссивное, природно-очаговое заболевание, вызываемое спирохетами рода боррелий. Заражение происходит при укусе инфицированным клещом. Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в течение нескольких часов размножаются, после чего они распространяются на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и другие). Боррелии в течение длительного времени, даже годами и могут сохраняться в организме человека, обусловливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания. Инкубационный период составляет - от 2 до 30 дней, в среднем - две недели.

Характерным признаком начала заболевания является появление на месте укуса клещом покраснения кожи. Красное пятно постепенно увеличивается по периферии, достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 30 см и более.

Лечение клещевого боррелиоза должно проводиться в условиях стационара. Без лечения болезнь прогрессирует, переходит хроническое течение, а в ряде случаев приводит к инвалидности вследствие поражения нервной системы и суставов.

Ранее сообщалось о росте числа пострадавших от укусов клещей в Алматы. О том, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, можно прочитать по ссылке.


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