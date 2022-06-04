4 Июня 2022 10:39

Клапан аорты заменили без разреза грудной клетки трем пациентам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В кардиологическом центре Северо-Казахстанской области впервые успешно прооперировали эндоваскулярным способом трех пациентов с тяжелым поражением клапана аорты и высоким риском для кардиохирургической замены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики Дмитрий Те проинформировал, что технологии внедрили в рамках инновационного мастер-класса с участием опытных зарубежных и отечественных специалистов.

«Коллеги активно делились опытом с обсуждением и тщательным анализом данных пациента в индивидуальном порядке. Все пациенты прошли тщательное обследование с компьютерной томографией в режиме ЭК-синхронизации. В ходе обследования для каждого подбирается строго его индивидуальный размер клапана. Всем пациентам имплантированы современные клапаны. Операции выполнены бесплатно по квоте. Прошли успешно, без осложнений в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. После операции показатели сердца пришли к норме, повысилась переносимость физической нагрузки, уменьшилась одышка, пациенты находятся под наблюдением по месту жительства. Самому возрастному из них 81 год», - сообщил Д.Те.

Врач добавил, что уже на следующий день после таких операций пациенты могут себя полностью обслуживать, передвигаться.

«Положительными сторонами такой операции являются малая травматичность, отсутствие общего наркоза и вскрытия грудной клетки, более легкая переносимость и ранняя реабилитация. Патология может успешно поддаваться своевременной диагностике и современному лечению с помощью высокотехнологичной операции - эндоваскулярной замены аортального клапана. Для консультаций по проблемам клапанов сердца достаточно обратиться с направлением от участкового врача к специалистам кардиологического центра», - отметил Д.Те.

По словам врача, стеноз, или критическое сужение аортального клапана - одно из самых частых возрастных пороков сердца с частотой внезапной смерти до 25%. Из всех клапанных пороков стеноз аорты охватывает приблизительно 25% от всех пороков развития сердца. Прогрессирующий аортальный стеноз без диагностики и лечения в итоге приводит к развитию обмороков, тяжелой стенокардии, нарастанию одышки при небольшой физической нагрузке. В более запущенных стадиях присоединяются хроническая сердечная недостаточность, которую очень сложно лечить медикаментами, тяжелые жизнеугрожающие аритмии в виде нарушения ритма и проводимости. По статистике аортальный стеноз встречается в 4 раза чаще у мужчин.