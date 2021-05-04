Кладбище горело в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в городе Текели горело кладбище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С фотографиями пожара жители города поделились в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, 3 мая в 20:05 часов в дежурную службу ДЧС области поступило сообщение, что в г. Текели произошло загорание травостоя на территории городского кладбища.

«На место происшествия незамедлительно выехали 5 сотрудников пожарной части №15 города и пять человек ДПФ акимата г. Текели, одна единица техники. Расстояние до места загорания составило пять километров. Загорание травостоя частично перекинулось на деревянные конструкции-кресты. В 21:14 часов загорание было ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

Сообщается, что по данному факту загорания собранный материал передан в отдел полиции г. Текели.