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    10:07, 04 Май 2021 | GMT +6

    Кладбище горело в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в городе Текели горело кладбище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С фотографиями пожара жители города поделились в Instagram.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, 3 мая в 20:05 часов в дежурную службу ДЧС области поступило сообщение, что в г. Текели произошло загорание травостоя на территории городского кладбища.

    «На место происшествия незамедлительно выехали 5 сотрудников пожарной части №15 города и пять человек ДПФ акимата г. Текели, одна единица техники. Расстояние до места загорания составило пять километров. Загорание травостоя частично перекинулось на деревянные конструкции-кресты. В 21:14 часов загорание было ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

    Сообщается, что по данному факту загорания собранный материал передан в отдел полиции г. Текели.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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