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    12:43, 10 Май 2021 | GMT +6

    Кладбища в Алматы можно посетить 11 мая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кладбища в Алматы открыты для посещения с 11 мая. Информацию подтвердил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, 11 мая кладбища открыты для посещения», - ответил санврач.

    Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что кладбища в Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая.

    «Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, скопление на кладбище именно в эти дни», - сказал тогда Жандарбек Бекшин.

    Напомним, родительский день в этом году выпадает на 11 мая. Это день особого поминовения усопших и отмечается после Пасхи.


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