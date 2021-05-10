Кладбища в Алматы можно посетить 11 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кладбища в Алматы открыты для посещения с 11 мая. Информацию подтвердил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, 11 мая кладбища открыты для посещения», - ответил санврач.

Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что кладбища в Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая.

«Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, скопление на кладбище именно в эти дни», - сказал тогда Жандарбек Бекшин.

Напомним, родительский день в этом году выпадает на 11 мая. Это день особого поминовения усопших и отмечается после Пасхи.