АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кладбища в Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас стараемся ограничить места массовых скоплений людей. По опыту прошлых лет, мы знаем, что в этот день большое количество людей посещает кладбища. В этот день проводится очистка, приводится в порядок. В прошлом году пришлось отменить и перенести на лучший период. В этом году ситуация намного сложнее, чем в прошлом году, сложность в том, что есть мутированные штаммы - британские и южноафриканские, большую тревогу вызывает во всем мире распространение индийского штамма. Поэтому я прошу жителей нашего города перенести родительский день на более благоприятный период», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что кладбища не будут работать с 1 по 10 мая.

«Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, скопление на кладбище именно в эти дни», - заявил Жандарбек Бекшин.

Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, а также прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V».