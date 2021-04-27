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    17:09, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Кладбища в Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кладбища в Алматы будут закрыты с 1 по 10 мая. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас стараемся ограничить места массовых скоплений людей. По опыту прошлых лет, мы знаем, что в этот день большое количество людей посещает кладбища. В этот день проводится очистка, приводится в порядок. В прошлом году пришлось отменить и перенести на лучший период. В этом году ситуация намного сложнее, чем в прошлом году, сложность в том, что есть мутированные штаммы - британские и южноафриканские, большую тревогу вызывает во всем мире распространение индийского штамма. Поэтому я прошу жителей нашего города перенести родительский день на более благоприятный период», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Он добавил, что кладбища не будут работать с 1 по 10 мая.

    «Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, скопление на кладбище именно в эти дни», - заявил Жандарбек Бекшин.

    Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин высказался относительно вопроса введения локдауна в Алматы, а также прокомментировал информацию о том, что в городе закончилась вакцина «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы Минздрав РК
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