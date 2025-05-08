Кызылординский аэропорт могут передать в управление вьетнамской компании

— Мы привлекаем передовые технологии, компании, для того, чтобы они нам помогали с технологической, административной точки зрения улучшать деятельность и сервис наших, в том числе, аэропортов. Переговоры уже ведутся с вьетнамской стороной. Речь идет о том, чтобы вьетнамская сторона управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить работу аэропорта в целом, — сказал в кулуарах Сената Алибек Бакаев.

Он уточнил, что речь идет об аэропорте в Кызылординской области. Также замглавы МИД подчеркнул, что рассматривается именно передача в доверительное управление, а не продажа.

— Но это не выкуп. Мы не продаем стратегические объекты, — подчеркнул Алибек Бакаев.

Ранее сообщалось, что вьетнамская компания SOVICO Group планирует приобрести один из казахстанских аэропортов или взять его в управление.