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    12:20, 08 Май 2025 | GMT +5

    Кызылординский аэропорт могут передать в управление вьетнамской компании

    Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев рассказал, какой именно аэропорт планируется передать в управление вьетнамской компании Sovico Group, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый терминал аэропорта «Коркыт Ата» открыли в Кызылорде
    Фото: Правительство РК

    — Мы привлекаем передовые технологии, компании, для того, чтобы они нам помогали с технологической, административной точки зрения улучшать деятельность и сервис наших, в том числе, аэропортов. Переговоры уже ведутся с вьетнамской стороной. Речь идет о том, чтобы вьетнамская сторона управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить работу аэропорта в целом, — сказал в кулуарах Сената Алибек Бакаев.

    Он уточнил, что речь идет об аэропорте в Кызылординской области. Также замглавы МИД подчеркнул, что рассматривается именно передача в доверительное управление, а не продажа.

    — Но это не выкуп. Мы не продаем стратегические объекты, — подчеркнул Алибек Бакаев.

    Ранее сообщалось, что вьетнамская компания SOVICO Group планирует приобрести один из казахстанских аэропортов или взять его в управление.

    Теги:
    Вьетнам Регионы Кызылординская область Аэропорт МИД РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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