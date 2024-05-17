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    14:11, 17 Май 2024 | GMT +6

    Кызылординская соль и аральское мыло могут стать географическими указаниями

    соль
    Фото: pixabay.com

    Национальной институт интеллектуальной собственности планирует добавить 13 объектов в список географических указаний. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил руководитель Национального института интеллектуальной собственности Ербол Оспанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, географическое указание предназначено для отличия товаров определенного качества в привязке к месту их производства. На сегодня зарегистрировано 5 географических указаний: «Чача» из Грузии, алматинский апорт, шоколад и мороженое из Туркестана и карагандинское мороженое.

    – 13 объектов уже рассматривают в Национальном институте интеллектуальной собственности. Среди них: хлеб из района Сайрам Туркестанской области, балканский рис, талгарская груша, нарынкольский картофель, аральское мыло, кызылординская соль и абрикосы из Алматинской области. Это только по поступившим заявкам, – уточнил Ербол Оспанов на площадке в СЦК.

    По его словам, сотрудники института ведут активную работу с регионами, чтобы многократно увеличить число географический указаний. Специалисты Национального института интеллектуальной собственности проводят экспертизу и организуют образовательные мероприятия, направленные на ознакомление с процессом регистрации охранных документов, по всей стране.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Кызылординская область Другие государственные органы Алматинская область Алматы
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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