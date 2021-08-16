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Китайскую вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан

16 Августа 2021 11:36
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Китайскую вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина китайской компании Sinopharm поступила в Нур-Султан. Вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закреплёнными за ними ТРЦ, ТД., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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«Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров» - отметила заместитель руководителя Управления Алия Рустемова.

В Горздраве сообщили, что в целях избежания проблемных ситуаций с получением второго компонента, гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации.

«Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определённую поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией», - отметили в Горздраве.

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин – российский «Спутник», казахстанская вакцина QazVac и поступивший на днях Sinopharm.

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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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