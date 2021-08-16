Китайскую вакцину Sinopharm доставили в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина китайской компании Sinopharm поступила в Нур-Султан. Вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закреплёнными за ними ТРЦ, ТД., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
«Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров» - отметила заместитель руководителя Управления Алия Рустемова.
В Горздраве сообщили, что в целях избежания проблемных ситуаций с получением второго компонента, гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации.
«Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определённую поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией», - отметили в Горздраве.
В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин – российский «Спутник», казахстанская вакцина QazVac и поступивший на днях Sinopharm.
- Участок улицы Айманова перекрыли в столице
- ПЦР-тесты для пересекающих госграницу подделывала жительница Мангистауской области
- Темп прироста заболеваемости COVID-19 снизился в Алматинской области
- Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы
- Кинологи провели встречу с детьми с ограниченными возможностями в Нур-Султане
- В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана