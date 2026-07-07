Китайский зонд «Тяньвэнь-2» приблизился к астероиду

Китайский космический зонд «Тяньвэнь-2» достиг астероида 2016 HO3 и приступил к его детальному изучению в рамках первой национальной миссии по доставке образцов на Землю, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, китайский космический зонд «Тяньвэнь-2» успешно приблизился к астероиду 2016 HO3 на расстояние около 20 километров и приступил к научным исследованиям после почти 400-дневного путешествия длиной около одного миллиарда километров. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Миссия «Тяньвэнь-2» была запущена 29 мая 2025 года и стала первой китайской экспедицией по сбору образцов с астероида. В течение десяти лет аппарат должен выполнить сразу несколько задач: доставить на Землю образцы с околоземного астероида 2016 HO3, а затем отправиться к комете 311P, расположенной в главном поясе астероидов за орбитой Марса.

Фото: Синьхуа

На этапе сближения зонд получил изображение астероида. Команда миссии использовала оптические навигационные данные, собранные во время сближения, чтобы уточнить эфемериды астероида, уменьшив неопределенность местоположения, которая ранее определялась исключительно с помощью наземных наблюдений, с масштаба сотен километров до километрового масштаба, сообщило CNSA.

Во время полета аппарат выполнил серию коррекций траектории и маневров в открытом космосе. Впервые астероид был обнаружен зондом 6 июня 2026 года. Уже на следующий день аппарат вышел на копланарную траекторию на расстоянии около 30 тысяч километров от объекта, а 19 июня сократил дистанцию до двух тысяч километров.

Следующим этапом миссии станут более детальные исследования астероида. Специалисты планируют изучить его форму, состав поверхности, внутреннее строение и другие характеристики. Собранные данные помогут подготовиться к одной из главных задач экспедиции — безопасному сбору образцов, которые в дальнейшем планируется доставить на Землю.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

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