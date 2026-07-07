Китайский зонд «Тяньвэнь-2» приблизился к астероиду
Китайский космический зонд «Тяньвэнь-2» достиг астероида 2016 HO3 и приступил к его детальному изучению в рамках первой национальной миссии по доставке образцов на Землю, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По данным издания, китайский космический зонд «Тяньвэнь-2» успешно приблизился к астероиду 2016 HO3 на расстояние около 20 километров и приступил к научным исследованиям после почти 400-дневного путешествия длиной около одного миллиарда километров. Об этом сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).
Миссия «Тяньвэнь-2» была запущена 29 мая 2025 года и стала первой китайской экспедицией по сбору образцов с астероида. В течение десяти лет аппарат должен выполнить сразу несколько задач: доставить на Землю образцы с околоземного астероида 2016 HO3, а затем отправиться к комете 311P, расположенной в главном поясе астероидов за орбитой Марса.
На этапе сближения зонд получил изображение астероида. Команда миссии использовала оптические навигационные данные, собранные во время сближения, чтобы уточнить эфемериды астероида, уменьшив неопределенность местоположения, которая ранее определялась исключительно с помощью наземных наблюдений, с масштаба сотен километров до километрового масштаба, сообщило CNSA.
Во время полета аппарат выполнил серию коррекций траектории и маневров в открытом космосе. Впервые астероид был обнаружен зондом 6 июня 2026 года. Уже на следующий день аппарат вышел на копланарную траекторию на расстоянии около 30 тысяч километров от объекта, а 19 июня сократил дистанцию до двух тысяч километров.
Следующим этапом миссии станут более детальные исследования астероида. Специалисты планируют изучить его форму, состав поверхности, внутреннее строение и другие характеристики. Собранные данные помогут подготовиться к одной из главных задач экспедиции — безопасному сбору образцов, которые в дальнейшем планируется доставить на Землю.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.
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