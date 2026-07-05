Китай запустил новую группу интернет-спутников

Китай в субботу с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в Северном Китае успешно запустил в космос новую группу спутников, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Спутники были запущены в 17:30 по пекинскому времени с помощью модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Long March-6) и успешно вышли на заданную орбиту. Эта группа спутников стала 13-й по счету в составе китайской низкоорбитальной группировки «Цяньфань» (Spacesail) для предоставления услуг коммерческого интернета.

Данный запуск стал 655-й полетной миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Ранее запуск нового океанографического спутника состоялся в Китае.